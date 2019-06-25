Як зростуть розміри соцвиплат з 1 липня?

Із 1 липня 2019 року зросте розмір прожиткового мінімуму. Внаслідок цього збільшиться і розмір соціальних допомог, які прив’язані до цього показника. Таким чином, із 1 липня зростуть розміри наступних соцвиплат і вони складатимуть:

1) максимальний розмір допомоги по безробіттю – 8028 грн;

2) розмір декретних безробітним жінкам у розрахунку на місяць - не менше 501,75 грн;

3) максимальний розмір допомоги одиноким матерям для дітей віком:

до 6 років – 1699 грн ;

від 6 до 18 років – 2118 грн ;

від 18 до 23 років (якщо дитина навчається на стаціонарі у ВНЗ) - 2007 грн ;

4) максимальна сума допомоги на дітей, батьки яких ухиляються від сплати аліментів:

віком до 6 років – 849,50 грн ;

віком від 6 до 18 років – 1059 грн ;

5) максимальний розмір допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування:

віком до 6 років – 3398 грн ;

віком від 6 до 18 років – 4236 грн ;

6) допомога особі, яка доглядає за хворою дитиною – 1564 грн;

7) максимальний розмір державної соціальної допомоги на дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування: