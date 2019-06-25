Як зростуть розміри соцвиплат з 1 липня?
Із 1 липня 2019 року зросте розмір прожиткового мінімуму. Внаслідок цього збільшиться і розмір соціальних допомог, які прив’язані до цього показника. Таким чином, із 1 липня зростуть розміри наступних соцвиплат і вони складатимуть:
1) максимальний розмір допомоги по безробіттю – 8028 грн;
2) розмір декретних безробітним жінкам у розрахунку на місяць - не менше 501,75 грн;
3) максимальний розмір допомоги одиноким матерям для дітей віком:
- до 6 років – 1699 грн;
- від 6 до 18 років – 2118 грн;
- від 18 до 23 років (якщо дитина навчається на стаціонарі у ВНЗ) - 2007 грн;
4) максимальна сума допомоги на дітей, батьки яких ухиляються від сплати аліментів:
- віком до 6 років – 849,50 грн;
- віком від 6 до 18 років – 1059 грн;
5) максимальний розмір допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування:
- віком до 6 років – 3398 грн;
- віком від 6 до 18 років – 4236 грн;
6) допомога особі, яка доглядає за хворою дитиною – 1564 грн;
7) максимальний розмір державної соціальної допомоги на дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування:
- віком до 6 років – 3398 грн;
- віком від 6 до 18 років – 1059 грн;
- віком від 18 до 23 років (якщо дитина навчається на стаціонарі у ВНЗ) – 4014 грн; Зростуть із 1 липня 2019 р. і суми державних соціальних допомог, які виплачують особам з інвалідністю з дитинства відповідних груп, а також на дітей з інвалідністю. А от державна допомога, яку виплачують при народженні дитини, не змінилася і становить 41280 грн (10320 грн – одноразова виплата і 860 грн – щомісячна упродовж 3-х років). За матеріалом "Інтерактивна бухгалтерія"
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