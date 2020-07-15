Де на Тернопільщині виявили нові випадки COVID-19

За результатами проведених 366-ти ПЛР-досліджень у Тернопільській області впродовж доби лабораторно підтверджено 13 нових випадків COVID-19. Видужало 15 пацієнтів. Усього за період пандемії в Тернопільській області видужало 1447 осіб. Проведено нових 67 досліджень на наявність антитіл класу Ig М до вірусу SARS-CoV-2 – у 1 особи позитивний результати. Географія поширення нових випадків: м. Тернопіль (3 особи), Бережанський район (6 осіб), Чортківський район (3 особи), Гусятинський район (1 особа), Збаразький район (1 особа), Підволочиський район (1 особа), Тернопільський район (1 особа).