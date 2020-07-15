Де на Тернопільщині виявили нові випадки COVID-19

Нове здирство від "Слуг народу" Верховна Рада прийняла закон №2424, що вводить збір за кожного пасажира, який відлітає з аеропорту України, та за кожну тонну вантажу, який відправили або який прибув до аеропорту держави. «За»...

Як отримати пільги при сплаті земельного податку Фізична особа, яка має підстави для отримання пільг щодо сплати земельного податку (незалежно від кількості земельних ділянок у її власності), подає контролюючому органу за місцем знаходження...

На Тернопільщині 22% вакансій - у сільськогосподарській сфері Сільське господарство – одна з провідних галузей у Тернопільській області. Освоєння земель, вирощування зернових, бобових, овочевих, ягідних та інших сільськогосподарських культур, розвиток...

На Тернопільщині понад 11 тисяч краян знайшли роботу за сприяння служби зайнятості, з них 106 – колишні воїни Упродовж січня-червня 2020 року послугами служби зайнятості Тернопільщини скористались 33341 особа (у т.ч. 541 учасник АТО (ООС), з них 21691 – мали статус безробітного, що на 20,8% більше, ніж за...