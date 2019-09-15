У Тернополі впродовж двох діб не буде води

У зв’язку з плановим промиванням водопровідних мереж і ремонтними роботами на насосних станціях та водопровідних мережах, з 00 год 18 вересня до 24 год 19 вересня буде припинено водопостачання мікрорайонів “Сонячний”,“Аляска”, “Східний”, “Канада”, “Дружба”, “Кутківці”, “Пронятин”, “Березовиця”, а також довколишніх сіл.

З водою будуть мешканці центральної частини міста, мікрорайонів “Новий світ” і “Старий парк”. Вода з пониженим тиском подаватиметься у помешкання на вулицях Оболоня, Бродівська, Лук’яновича, Малишка, Польового, Коцюбинського, Клінічна, Стадникової, Чернівецька, тобто може бути відсутньою на верхніх поверхах багатоповерхівок.

19 вересня, після закінчення необхідних ремонтних робіт, в окремих точках розподільчої мережі цих мікрорайонів може з’явитися вода з підвищеним вмістом хлору, отже – непридатна для пиття чи приготування їжі.

У період відсутності води в мережах також буде здійснено комплекс робіт, які неможливо виконати за звичайних умов.

20 вересня з 00 год буде відновлено водопостачання.

Адміністрація КП “Тернопільводоканал” просить вибачення за тимчасові незручності та зазначає, що промивання водопровідних мереж – щорічна процедура, яку здійснюють двічі на рік - навесні та восени.