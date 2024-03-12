Житель Тернопільщини заплатив понад тисячу доларів за сонячні батареї

До Заліщицького відділення поліції звернувся 36-річний чоловік. Він повідомив, що потрапив у пастку шахрая. За словами потерпілого, на сайті оголошень він знайшов інформацію про продаж сонячних батарей.

І якість товару, і ціна його цілком влаштовувала, а тому чоловік зв'язався з продавцем. Вони обговорили усі деталі - одна з них - це стовідсоткова проплата. Покупець погодився і ще 6 березня перекинув на банківський рахунок 44300 гривень. Проте товару не отримав, а зв'язок із продавцем обірвався. Вирішується питання щодо внесення даного факту до ЄРДР відповідно до статті 190 (шахрайство) ККУ. Триває розслідування. Працівники поліції застерігають, що під час покупки товарів онлайн потрібно бути обережними та ретельно перевіряти надійність продавця і інформацію про товар. Не розголошуйте особисту інформацію, таку як номер кредитної картки або паролі. Віддавайте перевагу платежам через відомі та безпечні платіжні системи і лише після отримання товару. В разі сумнівів чи підозрілої діяльності відмовтеся від покупки та зверніться до служби підтримки. Пам'ятайте, що ваша безпека та захист особистих даних мають найвищий пріоритет.