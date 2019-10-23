У Тернополі 25 жовтня стартує голосування за проекти «Громадського бюджету 2020»

25 жовтня у Тернопільській міській територіальній громаді стартує голосування за проєкти, подані в рамках реалізації «Громадського бюджету 2020». Голосування триватиме до 8 листопада включно.

Віддати свій голос можуть усі громадянами України віком від 16 років, які зареєстровані на території Тернопільської міської територіальної громади.

Кожен мешканець має право проголосувати за один малий проєкт та один великий проєкт. У підсумку голосування ті проєкти, які набрали найбільшу кількість голосів до вичерпання виділених понад 14 млн. грн. будуть реалізовані у 2020 році.

Проєкти, які наберуть менше 300 голосів (для малих) та 500 голосів (для великих) не вважатимуться виграшні та не будуть допущені до реалізації.

Цьогоріч загалом подано 92 проєкти «Громадського бюджету 2020». Серед допущених до голосування проєктів є 33 малих проєкти та 34 – великих, перелік яких розміщений на порталі https://ternopil-budget.e-dem.in.ua.

Проголосувати за обрані проєкти жителі Тернопільської громади можуть чотирьма способами:

Через Е-сервіс «Громадський бюджет» , шляхом авторизації та заповнення електронної версії бланку для голосування; Шляхом заповнення друкованої версії бланку для голосування, відвідавши Центр надання адміністративних послуг у Тернополі (ЦНАП) в робочий час (понеділок, середа, четвер – з 9:00 год. до 16:00 год., вівторок – з 11:00 год. до 20:00 год., п'ятниця - з 8:00 год. до 15:00 год., субота – з 8:00 год. до 15:00 год., неділя- вихідний), пред’явивши паспорт або ID-картку (з довідкою про реєстрацію місця проживання особи); Через мобільний додаток Приват24; У терміналах самообслуговування (ТСО) ПриватБанку за допомогою картки ПриватБанку.

Інформація про хід реалізації проектів-переможців розміщується на офіційному Е-сервіс «Громадський бюджет».

Великі проєкти, за які жителі Тернопільської громади зможуть проголосувати з 25 жовтня:

№2 « Спортивні майданчики «Юніор Арена»;

№3 «Шкільний дворик імені святої Ядвіги»;

№4 «Капітальний ремонт під'їзних шляхів КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги»»;

№5 «Благоустрій ділянки території ТЗОШ №18 в м. Тернополі»;

№6 «Шкільний дворик - оаза для навчання, відпочинку та творчості»;

№8 «Універсальний спортивний майданчик на вул. Симоненка, 6»;

№11 «Комплексне Трансфер- містечко»;

№13 «Мультиспортивний майданчик «Енергія»»;

№15 «Ландшафтна локація «Японський сад» у гідропарку «Топільче»»;

№18 «Модульні baby-rooms для матерів з немовлятами»;

№21 «Локація активного відпочинку підростаючого покоління - капітальний ремонт благоустрою території Тернопільської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №7 з поглибленим вивченням іноземних мов»;

№22 «Універсальний спортивний майданчик на вул. Протасевича 4»;

№23 «Дитячий майданчик на території Тернопільської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 8»;

№24 «Оздоровчо-спортивний осередок на Юності»;

№25 «Спортивний зал для загальнофізичної підготовки та єдиноборств КЗТМР «КДЮСШ №2 ім. Ю.Горайського»»;

№28 «Прилітай до нас, лелеко!»;

№29 «Співоча громада»;

№36 «Будівництво мультифункціонального спортивного майданчика на території Тернопільського ліцею №21 - спеціалізованої мистецької школи імені Ігоря Герети»;

№37 «Логістичний благодійний центр «Комора»»;

№44 «Мобільний центр занять універсальним боєм та іншими видами єдиноборств для підготовки майбутніх захисників України»;

№49 «Відпочинковий інтерактивний простір для учнів ТНВК «ДНЗ-ЗОШ І-ІІ ступенів №30»»;

№50 «Баскетбольна країна»;

№52 «Креативний простір «Аляска»»;

№53 «Встановлення міні – футбольного поля на території Тернопільської ЗОШ № 14»;

№58 «Dog city»;

№64 «Затишний ліцей - крок до європейської освіти»;

№65 «Громадський простір «Трав’яний пляж»»;

№66 «Універсальний спортивний майданчик «Злуки, 8»»;

№69 «Благоустрій ділянки біля головного входу Тернопільської Української гімназії ім. І. Франка»;

№70 «Туристично-інформаційне ознакування»;

№78 «Вуличний простір «Майстерня міста»»;

№81 «Стінопис»;

№85 «Безпечна та здорова школа. Капітальний ремонт благоустрою території ТСШ№17 з поглибленим вивченням іноземних мов»;

№91 «Облаштування приміщення «Дім ветерана»».

Малі проєкти, за які жителі Тернопільської громади зможуть проголосувати з 25 жовтня: