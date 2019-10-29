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На Тернопільщині посадовці завищили на півмільйона гривень вартість ремонту школи та будинку культури25-10-2019
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У Тернополі з висоти впав будівельник
Нещасний випадок трапився 28 жовтня в обласному центрі. До Тернопільської міської лікарні з травмами потрапив 34-річний чоловік. Травми пацієнт отримав від падіння з висоти.
Потерпілий - житель Лановецького району. Чоловік офіційно працевлаштований на одній з будівельних фірм області. Під час ремонтних робіт в будинку на вулиці Чумацька робітник впав з висоти другого поверху.
Потерпілого забрала швидка. Лікарі діагностували у нього перелом кісток тазу та забої хребта, стан стабільний.
Наразі з’ясовуються усі обставини події.
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Новини тернополян
Улюблені змагання тернопільських четверокласників – на старт!
Вівторок, 29 жовтня 2019
Вівторок, 29 жовтня 2019
З 5 по 8 листопада у Тернополі відбудуться змагання серед учнів 4-их класів «Перші кроки».
Тернопільське ТОВ «Вінісан» має потребу в працівниках
Вівторок, 22 жовтня 2019
Вівторок, 22 жовтня 2019
Вакансії машиніста шпрединг-машини, слюсарів-ремонтників, підсобних робітників запропонувало ТОВ «Вінісан» безробітним тернополянам під час міні-ярмарку вакансій, що відбувся у Тернопільському міськрайонному центрі...
Історія успіху тернополянина: від безробітного – до фахівця з консалтингу
П'ятниця, 18 жовтня 2019
П'ятниця, 18 жовтня 2019
Успішним бізнесменом став колишній тернополянин Олександр Довжук, який за спрямуванням Тернопільського міськрайонного центру зайнятості пройшов онлайн навчання з основ підприємництва в Рівненському...
На Гусятинщині відбувся турнір з волейболу серед ветеранів
Четвер, 17 жовтня 2019
Четвер, 17 жовтня 2019
В погожу днину, 12 жовтня 2019 року, спортивний зал Гусятинської ДЮСШ гостинно приймав гостей, що приїхали на турнір з волейболу серед ветеранів, приурочений святкуванню Покрови Пресвятої...
Служба зайнятості побувала на «Форумі нових можливостей»
Вівторок, 15 жовтня 2019
Вівторок, 15 жовтня 2019
Працівники Тернопільського міськрайонного центру зайнятості взяли участь у «Форумі нових можливостей» організованому у ТРЦ «Подоляни» юридичним факультетом Тернопільського національного економічного...
Допоможіть врятувати життя 2-річній Ангеліні
Четвер, 10 жовтня 2019
Четвер, 10 жовтня 2019
2-річна Ангеліна Баб'єва з Херсону перебуває у відділенні анестезіології обласної дитячої клінічної лікарні. Дівчинка перевернула на себе каструлю з окропом. Унаслідок чого отримала 30% опіків, з...
Тернополяни ознайомилися із діяльністю ТОВ завод «Ремпобуттехніка»
Вівторок, 08 жовтня 2019
Вівторок, 08 жовтня 2019
Тернополяни мали гарну нагоду ознайомитися із діяльністю ТОВ завод «Ремпобуттехніка», перспективами працевлаштування, умовами праці та її оплати, вимогами до працівників.
У Тернопільській обласній бібліотеці організовують сімейні розвиваючі заняття «Цікаві малюки»
Четвер, 03 жовтня 2019
Четвер, 03 жовтня 2019
У Тернопільській обласній бібліотеці для молоді організовують сімейні розвиваючі заняття для діток 2-4 років «Цікаві малюки». Заняття направлені на розвиток у дітей дрібної моторики; сприйняття, уваги,...
Тернополянам розповіли як не втратити пенсію
Понеділок, 30 вересня 2019
Понеділок, 30 вересня 2019
«Тіньова» зайнятість, неофіційна зарплата - позбавляють частки пенсії в майбутньому. Про це йшлося на засіданні Клубу бізнес-подій, що діє у Тернопільському міськрайонному центрі зайнятості, для безробітних на...