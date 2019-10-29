У Тернополі з висоти впав будівельник

Нещасний випадок трапився 28 жовтня в обласному центрі. До Тернопільської міської лікарні з травмами потрапив 34-річний чоловік. Травми пацієнт отримав від падіння з висоти.

Потерпілий - житель Лановецького району. Чоловік офіційно працевлаштований на одній з будівельних фірм області. Під час ремонтних робіт в будинку на вулиці Чумацька робітник впав з висоти другого поверху.

Потерпілого забрала швидка. Лікарі діагностували у нього перелом кісток тазу та забої хребта, стан стабільний.

Наразі з’ясовуються усі обставини події.