У центрі Тернополя горіла редакція газети «Вільне життя»

У центрі Тернополі виникло загоряння в приміщенні редакції газети «Вільне життя».

Про пожежу рятувальників повідомили 2-го листопада опівдні.

«02 листопада 2019 року о 14 год. 57 хв. до ОДС ОКЦ Управління надійшло повідомлення про пожежу в приміщенні ПП «Пресова агенція «Вільне життя»» за адресою: м.Тернопіль, вул.Сагайдачного, 9. Горіння виникло на другому поверсі у приміщенні серверної. Вогнем знищено комп’ютерний сервер, пошкоджено облицювання стін та стелі на площі 4 м.кв.

На гасіння пожежі залучено 4 одиниці техніки та 12 чоловік особового складу: черговий караул 1-ї державної пожежно-рятувальної частини, в складі 2-х відділень, відділення частини спеціальної пожежної техніки на автодрабині та співробітники оперативно-координаційного центру Управління.

О 15:05 пожежу локалізовано, а о 05:10 - ліквідовано. Під час гасіння не допущено розповсюдження вогню на суміжні приміщення п’ятиповерхової адміністративної будівлі.

Травмованих та загиблих на місці події не виявлено. Ймовірна причина виникнення пожежі – коротке замикання електропроводки, сума матеріальних збитків встановлюється», - інформують в обласному Управлінні ДСНС.