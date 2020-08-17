У Тернополі 70-річний пенсіонер вистрибнув з балкону багатоповерхівки

70-річний пенсіонер з Тернополя покінчив із життям, вистрибнувши з балкона п’ятoгo поверху власної квартири. Нещасний випадок трапився у неділю, 16 серпня, близько 20.30 на вулиці Київській.

Лікарям не вдалося врятувати чоловіка, вони лише констатували смерть.

В момент трагедії в квартирі знаходилася колишня дружина. Жінка доглядала за чоловіком, який мав проблеми зі здоров’ям. Вона перебувала в сусідній кімнаті, коли пенсіонер викинувся з балкона.

Під час попереднього огляду слідів насильницької смерті на тілі загиблого не виявлено. Поліцейські встановлюють обставини події.