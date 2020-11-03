На трасі Чортків-Бучач водій іномарки врізався в трактор

Mazda tr1Двоє людей з травмами потрапили до лікарні в результаті аварії в Бучацькому районі.

2 листопада близько 20:00 на трасі Чортків-Бучач водій Mazda 6 не встиг загальмувати та врізався в трактор Т-150.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група та бригада екстреної медичної допомоги.

В результаті удару водій легкового автомобіля отримав закриту черепно-мозкову травму, забійні рани потилиці та гематоми. Його пасажира з тілесними ушкодженнями госпіталізували в травматологічне відділення. У водіїв відібрали взірці крові для перевірки на вміст алкоголю.

Mazda tr4

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