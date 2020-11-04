На Тернопільщині чоловік жорстоко побив 4-річного пасинка

Закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, закритий переломом ноги, множинні садна обличчя, шиї, обох ніг та рук - усе це наслідки виховання вітчимом свого 4-річного пасинка. Побиту дитину госпіталізували до лікарні.

Вітчим каже, що хлопчик вередував і не слухався. Заспокоїти дитину він вирішив силою, вдаривши малолітнього кілька разів руками по голові та тілу. Після цього взяв малечу на руки та кинув на підлогу.

Врятувати дитину від побоїв намагалася мама. Проте чоловік її не підпускав до сина, відштовхував та продовжував виховання силою. В якийсь момент жінка вихопила малого та втекла з ним до сусідки. Вже звідти викликала швидку та поліцію.

За словами старшого слідчого СВ Кременецького відділу поліції Олександра Кушки, вітчима затримали.

Від першого шлюбу у підозрюваного є восьмилітня донька. А з мамою пасинка вони мають власного десятимісячного сина. Дана родина стоїть на обліку в службі у справах дітей, як неблагополучна та малозабезпечена.