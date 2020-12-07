Водій фури не впорався з керуванням: у ДТП в Лановецькому районі загинув 32-річний чоловік

На дорозі в селі Нападівка Лановецького району водій вантажівки DAF не впорався з керуванням, з’їхав на обочину та допустив перекидання автомобіля. Сталася аварія у неділю, 6 грудня о 16:30.

За кермом вантажного автомобіля був громадянин 1988 року народження.

Внаслідок ДТП 32-річний пасажир авто, житель села Діброва Збаразького району від отриманих травм загинув на місці події.

Для ліквідації наслідків ДТП залучали рятувальників, які вжили заходів, спрямованих на попередження займання автомобіля та деблокували водія, заблокованого в понівеченому транспортному засобі. Потерпілого передали працівникам швидкої допомоги.