Кременецькі поліцейські затримали злодія церковної атрибутики

Житель Львівщини, скориставшись тим, що власник магазину церковної атрибутики був зайнятий обслуговуванням інших клієнтів, викрав лампадну олію, дерев’яний хрест та інше майно.

Приватний підприємець із Почаєва заявив у поліцію, що з його крамниці церковної атрибутики невідома особа викрали товар. Крадіжку потерпілий помітив, переглядаючи відео з камер спостереження, які встановлені в торговому закладі.

Правоохоронці встановили зловмисника, причетного до крадіжки з магазину. Ним виявився житель Львівської області, 1984 року народження, котрий зізнався у скоєному та повернув крадене.

Злодію загрожує позбавлення волі на строк до трьох років.