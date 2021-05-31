Бійка з фатальними наслідками біля нічного клубу Тернополя

В ніч з суботи на неділю на проспекті Злуки у результаті бійки біля нічного клубу помер 25-річний мешканець Тернополя. Очевидці інциденту викликали швидку та поліцію.

За попередньою інформацією відділу комунікації поліції Тернопільської області, між відвідувачами клубу та перехожими виник словесний конфлікт, який переріс у бійку. За словами очевидців, невідомий кілька разів вдарив іншого чоловіка, який проходив біля закладу відпочинку. Потерпілий впав, втративши свідомість. Лікарі бригади екстреної меддопомоги, які прибули на виклик, констатували його смерть.

По тривозі о 5-й ранку на пошуки підозрюваного начальник поліції Тернопільської області підняв оперативників карного розшуку, слідчих та працівників інших підрозділів. Поліцейські здійснювали подворовий та поквартирний обхід прилеглої території, відпрацьовували відео з камер спостереження та проводили інші слідчі дії.

За кілька годин правоохоронці встановили особу підозрюваного. Це - житель Тернопільського району, 1994 року народження. У скоєному він зізнався. Чоловіка затримали. Остаточну причину смерті тернополянина встановить судово-медична експертиза. Триває слідство.

З метою встановлення всіх обставин події поліцейські звертаються до усіх, хто на момент бійки був на місці події, звернутися до поліції за номерами: 27-11-70; 096 657 82 04 або на лінію “102″. Анонімність гарантується.