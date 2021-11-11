Винуватця ДТП біля Бережан, у якій загинуло подружжя, взяли під варту

Водію, що п’яним вчинив ДТП поблизу Бережан, у якому загинули чоловік з дружиною й травмовано дитину, обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

Обласна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні щодо водія-винуватця.

Нагадаєм, аварія сталася близько 19.00 год 8 листопада на автодорозі М-30 «Стрий-Ізварине» неподалік с.Шибалин. Кермувальник автомобіля Skoda Yeti у стані алкогольного сп’яніння не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з авто Daewoo Lanos. Подружжя, що було в салоні автомобіля, від удару загинуло на місці події, а їх 5-річного хлопчика швидка доправила до реанімації лікарні.

Прокурором доведено в суді обґрунтованість підстав для обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення застави, - зазначають у пресслужбі прокуратури.

Триває розслідування, що здійснюють слідчі поліції.