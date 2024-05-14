На вулиці Замковій відновили прибудинкову територію

Працівники підрядних організацій продовжують ремонтні роботи на прибудинкових територіях, міжквартальних проїздах та тротуарах. Цими днями завершились роботи з відновлення прибудинкової території на вул. Замковій, 5 у Тернополі.

Під час традиційного ранкового об’їзду міста міський голова Сергій Надал оглянув стан виконання робіт на цьому об’єкті. За вказаною адресою в будинку проживає ветеран війни, який отримав інвалідність внаслідок бойових дій. Тож під час виконання ремонтних робіт особливу увагу акцентували і на створенні безбар’єрного та доступного простору. У дворі будинку розібрали бордюри та зношене покриття. Влаштували нові бордюри, корито проїзду та піщано-щебеневу основу проїзду, після чого вклали нижній та верхній шари асфальтобетонного покриття. До слова, ремонти на прибудинкових територіях ще тривають за адресами: просп. Злуки, 21; вул. Збаразька,31; вул. 15 Квітня, 43-45; вул. Новий Світ, 93-95; вул. Протасевича,10–А.