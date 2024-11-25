Чотири автопригоди на дорогах Тернополя та області: одна загибель і п’ять потерпілих

Одна людина загинула, четверо отримали тілесні ушкодження — такі наслідки чотирьох дорожньо-транспортних пригод, що сталися 22-23 листопада на дорогах Тернополя та області.

Перша аварія трапилася 22 листопада близько 11:00 неподалік села Чистилів. На перехресті зіткнулися вантажівка DAF з напівпричепом і легковий автомобіль Opel Combo. У результаті пасажирка легковика отримала травми, але її стан не вимагав госпіталізації.

Друга ДТП сталася того ж дня в Тернополі на вулиці Бродівська. Близько 16:00 водій автомобіля Mercedes Sprinter збив пішохода. Потерпілою виявилася місцева жителька 1973 року народження. Її госпіталізували до травматологічного відділення.

Третій випадок зафіксували у селі Великий Ходачків. Водій автомобіля Opel Vivaro виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з Audi A6. 35-річний кермувальник Vivaro загинув на місці, а водій Audi отримав травми й був госпіталізований.

Четверта ДТП сталася 23 листопада близько 11:00 на повороті до села Козівка. Водій Ford Transit, рухаючись дорогою М-30 у напрямку Бережан, не дотримався безпечної дистанції та зіткнувся з Seat Ibiza. Водія легковика з травмами доставили до лікарні.

Усіх водіїв перевіряють на наявність алкоголю в крові. Триває розслідування обставин подій, зазначають у Відділі комунікації поліції Тернопільської області.