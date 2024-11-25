Четверта жертва отруєння грибами у Копичинцях: дитина померла в лікарні

Це вже четверта жертва трагедії, що сталася наприкінці жовтня в місті Копичинці. 24 листопада поліція отримала повідомлення від лікарів Охматдиту про смерть 13-річної дитини.

Лікарям не вдалося врятувати дівчинку, яка надійшла в лікарню в тяжкому стані після отруєння грибами.

Нагадаємо, що 30 жовтня до медичних закладів звернулася вся родина з Копичинців. Серед постраждалих було вісім дітей віком від трьох до семнадцяти років, з яких семеро — рідні брати та сестри, а також співмешканець матері. Родина отруїлася грибами ще 27 жовтня, але на допомогу звернулися лише через три дні. Дві дитини — 3-річна дівчинка та 13-річна підлітка — померли на початку листопада у львівській лікарні. Також загинув 59-річний чоловік, який, за версією слідства, сам зібрав та приніс додому отруйні гриби.

Зараз в лікарні перебувають ще п’ятеро дітей, їхній стан медики оцінюють як стабільно важкий.

За фактом отруєння триває досудове розслідування, в рамках якого матері загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін до п’яти років за злісне невиконання обов'язків по догляду за неповнолітніми (ст. 166 Кримінального кодексу України).