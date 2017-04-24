На Збаражчині у ДТП загинув чоловік

На Збаражчині у ДТП потрапила сім’я з Львівщини, загинув 76-річний чоловік. Аварія трапилася 23 квітня близько 14:30 неподалік села Гнидава.

За інформацією слідчо-оперативної групи, водій автомобіля «DAEWOO Lanos» на автодорозі «Чайчинці-Гнидова», рухаючись в напрямку смт. Вишнівець, не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини дороги та допустив перекидання транспорту.

В результаті автопригоди один із пасажирів автівки загинув на місці пригоди. Кермувальник та двоє інших пасажирів з травмами потрапили до лікарні.

Водій добровільно пройшов медичний огляд у Збаразькій лікарні, здав взірці крові для подальшого проведення судово-медичної (токсикологічної) експертизи. Відповідно до попередніх аналізів, чоловік за кермом був тверезим.

Подію внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 частина 2 ККУ - порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження, інформують у Відділі комунікації ГУНП

Тернопільської області.