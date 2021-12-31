Біля тернопільської катедри невідомий залишив «новорічний подарунок»

Про невідомий предмет біля катедри, на якому лежать картки та стирчать дроти, на лінію "102" повідомив невідомий.

Дзвінок надійшов о 8.13 31 грудня, зазначають у Відділі комунікації поліції Тернопільської області.

На місце ймовірної небезпеки виїжджала слідчо-оперативна група, вибухотехніки та кінологи. Фахівці обгородили місце та евакуювали людей.

Коробка знаходилася на лавці біля катедрального собору у Тернополі. Вона нагадувала новорічний подарунок.

"Ми прийняли рішення зруйнувати невідомий предмет. Ми його підірвали і жодих вибухонебезпечних предметів не виявили", - розповів заступник начальника відділу вибухотехнічної служби ГУНП в Тернопільській області Віталій Ярошенко.

Працівники поліції встановлюють особу чоловіка, який приніс та залишив коробку біля церкви. Оперативники опрацьовують відео з камер спостереження.