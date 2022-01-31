За вихідні на Тернопільщині полісмени зафіксували три ДТП: є жертви

Три автопригоди зареєстрували поліцейські на дорогах Тернопільської області впродовж 29-31 січня.

29 січня на автодорозі Кременець-Почаїв-Радивилів, між селом Дунаїв та містом Кременець, не розминулися вантажівка й Mercedes.

За попередньою інформацією, водій легкового транспортного засобу виїхав на смугу зустрічного руху де врізався у молоковоз марки ГАЗ. В результаті удару вантажівка перекинулася, а її водій з травмами потрапив до лікарні. Кермувальник іншого авто втік з місця ДТП. Його місцеперебування встановлюють слідчі.

30 січня під колеса MITSUBISHI потрапила 37-річна тернополянка. Вона переходила дорогу у межах пішохідного переходу. Її із тілесними ушкодженнями госпіталізували до травматологічного відділення.

Близько 5:25 31 січня неподалік селища Вишнівець не розминулися автомобілі Volkswagen та Citroen. Обох водіїв з травмами бригада екстреної меддопомоги доправила до лікарні.

У всіх водіїв взяли кров для перевірки на вміст алкоголю. Триває перевірка, зазначають у Відділі комунікації поліції Тернопільської області.