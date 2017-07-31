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4 млн грн виділено на створення дитбудинків сімейного типу

pryjomna simja 300x200Наша область цьогоріч отримає майже 4 млн грн на створення дитбудинків сімейного типу. Ведеться робота, щоб сімейною формою виховання була охоплена максимально можлива кількість дітей.

3,8 млн грн державної субвенції планується спрямувати на створення у 2017 році будинків сімейного типу. Про це під час наради повідомив Ростислав Дрозд, начальник Служби у справах дітей Тернопільської ОДА.

За його словами, в рамках реформування системи інституційного догляду та виховання дітей у Держбюджеті передбачені кошти на будівництво, капітальний ремонт, реконструкцію малих групових будинків, будинків підтриманого проживання, будівництво, придбання житла для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, а також на виготовлення проектно-кошторисної документації.

«У нас в області в інтернатних закладах виховується 80 дітей, в основному це діти середнього та старшого шкільного віку. Із них п’ятнадцятеро - з особливими потребами і потребують стороннього догляду. Крім того, маємо і групи рідних братів та сестер, яких закон забороняє розділяти під час влаштування до сімейних форм виховання. Тому найбільш раціональним буде використання цьогорічної субвенції для купівлі житла під дитячі будинки сімейного типу. За попередніми розрахунками коштів має вистачити, щоб у нас в області з’явилося ще три таких будинки», - зазначає Ростислав Дрозд.

За даними обласної Служби у справах дітей, наразі обґрунтовані пропозиції надійшли від м. Бережани – там планують створити ДБСТ на базі вже діючої прийомної сім’ї; Козівська РДА внесла пропозицію щодо придбання приміщення, проте ще ведеться робота з пошуку кандидатів у батьки-вихователі. Крім того, активність проявила Великогаївська ОТГ, однак, наразі ще немає механізму використання згаданої держсубвенції саме громадами.

Якщо ви маєте бажання стати батьками-вихователями, за детальною інформацією та методичними рекомендаціями можна звернутися до Служби у справах дітей Тернопільської ОДА – (0352) 52-63-63, 52-21-81.

Також інформацію можна отримати в районних ССД.

Довідково:

У Тернопільській області області функціонує 9 ДБСТ:  по одному у Борщівському, Гусятинському, Лановецькому, Підволочиському, Тернопільському районах, по два - у Чортківському та Шумському районах.

З початку 2017 року в області створено дві прийомних сім’ї та влаштовано двох дітей. У раніше створені прийомні сім’ї довлаштовано 8 дітей, ще двоє дітей довлаштовано у діючий дитячий будинок сімейного типу в Шумському районі. Відносна кількість влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які проживають на території області, до сімейних форм виховання становить 92,1%.

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