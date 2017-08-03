У Тернопільському ставі втопилася дівчина. Водолази шукають хлопця

Хлопець з дівчиною увечері, 2 серпня, плавали у човні на міському озері, а вранці наступного дня батьки повідомили, що діти зникли.

3 серпня близько 10:00 до оперативно-диспетчерської служби надійшла інформація про зникнення на території Тернопільського ставу юнака 1993 року народження та дівчини 1998 року народження. Як вдалось встановити, 2 серпня вони вирушили на прогулянку на надувному човні. Додому не повернулися. Рідні та близькі забили на сполох. Зранку, 3 серпня на воді, в районі «острівця кохання», працівники поліції виявили їхній човен. Там молодих не було, однак лежали їхні особисті речі.

О 11:07 рятувальники виявили на поверхні води тіло зниклої 19-річної дівчини, без ознак життя.

Пошукові роботи тривають. До пошуків зниклого юнака долучились водолази, які обстежують дно водойми.