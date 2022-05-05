На Тернопільщині п’яний водій спричинив аварію

Позбавлення волі на строк до трьох років може отримати житель Чортківського району. 54-річний чоловік сів за кермо у стані алкогольного сп’яніння і потрапив у дорожньо-транспортну пригоду? gbit

Четвертого травня близько 18:30 на автодорозі Гримайлів-Яблунів, неподалік автозаправної станції не розминулися автомобіль Таврія та мотоцикліст, пише "Досьє 102".

На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, водій автомобіля не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із мотоциклом марки «Мінськ-125». В результаті удару мотоцикліст, 1977 року народження, отримав тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості.

Кермувальника авто затримали. Йому інкримінують ч. 1 ст. 286-1 ККУ: порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження.