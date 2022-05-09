На Тернопільщині судитимуть трьох осіб які виготовляли та продавали наркотики

Судитимуть зловмисників, які виготовляли та продавали наркотики на Тернопільщині.

Прокурори Тернопільської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо групи з 3 осіб, обвинувачених у виготовленні, зберіганні з метою збуту і збуті наркотичних й психотропних речовин на території області. Про це повідомляють у пресслужбі прокуратури Тернопільської області.

За версією слідства, житель одного з сіл Тернопільського району, спільно з 2 знайомими, впродовж липня 2020 - жовтня 2021 року систематично збували марихуану та амфетамін наркозалежним жителям краю. Крім того, один із наркоторговців зберігав з метою збуту коноплі за місцем свого проживання.

Правоохоронці затримали групу при збуті наркотиків.

Під час обшуків за місцем їх проживання вилучено канабіс, амфетамін, лабораторне обладнання для виготовлення наркотиків. Загальна вартість вилучених психотропних речовин і наркотичних засобів становить близько 1 млн грн.