Суспільство На Тернопільщині автомобіль в'їхав в дерево: постраждав водій 13-го травня о 10:26 на автомобільній дорозі між селами Коршемки і Доброміркою Збаразької ОТГ Тернопільського... Більше ...

Новини читачів Розмовний клуб української мови розпочинає роботу в Тернопільській бібліотеці У Тернопільській обласній бібліотеці для молоді розпочинає роботу розмовний клуб української мови для... Більше ...

Суспільство У Тернополі чотири котельні зупинили на ремонт У зв’язку із проведенням ремонтних робіт на котельнях, що на вулицях І.Франка, 16, Тролейбусна, 7-Б,... Більше ...

Суспільство У пожежі на Тернопільщині загинуло чотири домашні тварини У Почаєві внаслідок пожежі в житловому будинку загинуло чотири домашні тварини. Пожежа сталася вчора... Більше ...

Суспільство Мешканців Тернопільського краю попереджають про погіршення погодних умов За даними Тернопільського обласного центру з гідрометеорології в другій половині дня, 12 травня очікується... Більше ...

Суспільство Незаконну мережу ігрових залів викрили у Тернополі В кількох приміщеннях Тернополя працювала мережа ігрових залів з близько сотнею комп'ютерів. Незаконний... Більше ...