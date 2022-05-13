На Тернопільщині автомобіль в'їхав в дерево: постраждав водій

280369483 310011884647693 5300843170812352270 n13-го травня о 10:26 на автомобільній дорозі між селами Коршемки і Доброміркою Збаразької ОТГ Тернопільського району відбулося ДТП.

Водій автомобіля Fiat DUCATO не впорався з керуванням, внаслідок чого з’їхав із проїжджої частини дороги та вчинив зіткнення з деревом.

На місце події залучався черговий караул у складі 5-х чоловік, повідомляють в Головному управлінні ДСНС України у Тернопільській області.

Водієві надали першу долікарську медичну допомогу та передали працівникам швидкої медичної допомоги. Провели огородження місця події та заходи щодо забезпечення пожежної безпеки на місці події.

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