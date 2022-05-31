Троє братів з Тернополя організували в квартирі наркопритон

Наркопритон на вулиці Богдана Лепкого у Тернополі викрили оперативники. На власників квартири неодноразово надходили скарги у поліцію.

Люди жалілися на постійний неприємний запах, чужих підозрілих людей у під'їзді та біля будинку, а також на антисанітарію, яку розводили господарі.

Дане помешкання належить трьом рідним братам - 19-ти, 30-ти та 34-ох років. Усі вони - наркозалежні особи.

- Шукали те, що продають - інтернетівські закладки. Однієї закладки вистачає десь на тиждень. Середня доза вартує гривень 500. Гроші заробляю, бо працюю - неофіційно підпрацьовую на будові або що де підвернеться, - розповідає господар квартири.

За словами Володимира Присяжнюка - заступника начальника підрозділу протидії наркозлочинності, брати неодноразово притягувалися до кримінальної відповідальності за незаконні операції з наркотиками та майнові злочини.

- На зауваження сусідів дані особи не реагували, а навпаки - погрожували людям собакою бійцівської породи. Придбавши одурманюючі речовини, споживачі вживали їх в тій ж квартирі.

У помешканні братів оперативники провели санкціонований обшук в ході якого вилучили заборонені психотропні речовини та прилади для їх вживання й виготовлення. За неповних п'ять місяців працівники УПН зареєстрували 79 фактів збуту наркотиків, двадцяти двом особам оголосили підозру.

За попередньою інформацією, на обліку в наркодиспансері зареєстровано лише офіційно 456 споживачів наркотиків, хоча насправді ця цифра по області вища.