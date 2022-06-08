Пожежа у Тернополі забрала життя людини

Пожежа в квартирі на третьому поверсі триповерхового багатоквартирного житлового будинку в м. Тернопіль на вул. Сагайдачного сталася 7 червня о 00:13. Про подію повідомили Службу порятунку.

Прибувши на місце події, вогнеборці виявили власника квартири, 1974 року народження, без ознак життя.

Окрім цього, внаслідок пожежі одну особу, жінку 1964 року народження, вивели на свіже повітря (від госпіталізації відмовилась) та іншу, без свідомості, винесли на свіже повітря, передали працівникам екстреної медичної допомоги та в подальшому госпіталізовали в Тернопільську університетську лікарню.

Внаслідок пожежі знищено кухонні меблі, речі домашнього вжитку на площі 15 м кв., пошкоджено облицювання стін на площі 15 м кв. Під час гасіння врятовано даний житловий будинок.

Ймовірна причина пожежі – необережність під час куріння,– зазначають в Головному управлінні ДСНС України у Тернопільській області.