У Тернополі вулицю Гагаріна пропонують перейменувати на вул. Івана Гавдиди

До 30 червня у Тернополі триває громадське обговорення щодо перейменувань 13-ти вулиць у місті, що мають радянське або російське походження.

Однією з вулиць на перейменування є вулиця Гагаріна, яку пропонують перейменувати на вулицю одного із засновників Товариства української мови імені Тараса Шевченка, Тернопільського товариства «Вертеп», члена «Пласту» Івана Гавдиди.

Вулицю Гагаріна хочуть перейменувати, оскільки Юрій Олексійович - льотчик-космонавт СРСР, Герой Радянського Союзу, кавалер найвищих знаків відмінності низки держав. Народився - 9 березня 1934, у Клушино, Гжатський район, Росія. Помер – 27 березня 1968, поблизу села Новоселово, Киржацький район, Владимирська область, СРСР. Гагарін був «набагато привабливішим обличчям комунізму», зазначає професор Том Елліс. «Гагарін – дійсно харизматична фігура. Він був втіленням самого Радянського Союзу». Через образ Гагаріна радянська пропагандистська машина формувала ідеал «від тесляра до космонавта», вважає професор Елліс.

Пропонують перейменувати вулицю на честь Івана Гавдиди (20 вересня 1966 року в селі Саранчуки нині Тернопільського району Тернопільської області). Закінчивши школу, 1983 року вступив на природничий факультет Тернопільського педагогічного інституту. У 1985—1987 роках служив в армії у місті Овруч Житомирської області. Під час навчання в інституті І. Гавдида розпочав громадську діяльність: брав участь у акціях студентської непокори у 1990—1991-х роках, був одним із засновників Товариства української мови імені Тараса Шевченка, Тернопільського товариства «Вертеп». Член Пласту від 1990 року. Був членом Центрального Проводу КУН, одночасно був членом Головного Проводу ОУН. У 2000 р. на Х Великому Зборі ОУН Гавдиду обрали заступником Голови Проводу ОУН. 1998 р. Іван став одним із ініціаторів створення Молодіжного Конгресу Українських Націоналістів, з якого вже у 2001 році утворюється Молодіжний Націоналістичний Конгрес. 2001 р. його обрали директором Центру національного відродження імені Степана Бандери в Києві. Був одним із редакторів «Бюлетеня Проводу ОУН», лектором Міжнародного республіканського інституту. Учасник і організатор багатьох патріотичних заходів у різних регіонах України. 30 серпня 2003 року Гавдида трагічно загинув у Києві.

Підтримати перейменування або залишити коментар щодо перейменування вулиці можуть повнолітні громадяни України, зареєстровані на території Тернопільської міської територіальної громади, двома способами: