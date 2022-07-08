У Тернопільському ставі втопилися 23-річний хлопець

П’яний молодик злетів у міський став: врятували 23-річного хлопця не вдалося.

7 липня близько 22:30 на лінію екстреного виклику «101» надійшло повідомлення, що на Тернопільському ставі поблизу «Острівка закоханих» тоне чоловік. На місце події направили рятувальників.

Як повідомляють в Головному управлінні ДСНС України у Тернопільській області, по прибутті до місця події вони лише підтвердили факт загибелі чоловіка, жителя с. Піщатинці Борсуківської територіальної громади Кременецького району, 1999 року народження, котрий ймовірно у стані алкогольного сп'яніння підсковзнувся та впав у воду, після чого не з’являвся на поверхні.

Тіло молодого чоловіка водолази шукали до опівночі та продовжили у світлу пору доби. І лише 8 липня зранку виявили тіло утопленика.