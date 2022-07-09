У Тернополі попрощались з Героєм Михайлом Павликом

292933867 415980740574974 7135020159931978134 nУ Тернополі попрощались з 54-річним військовослужбовцем Михайлом Павликом.

Михайло служив в 105 окремій бригаді територіальної оборони ЗСУ. Був стрільцем-помічником гранатометника гранатометного відділення взводу вогневої підтримки роти вогневої підтримки. Загинув від осколкових поранень, отриманих під час артилерійського обстрілу у Донецькій області.

У нього залишились дружина, дочка та син. Поховають військового 9 липня, у рідному селі Долина на Теребовлянщині.

Висловлюємо щирі співчуття сім’ї, рідним та близьким.

Вічна слава Герою!

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