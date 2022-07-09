За добу на Тернопільщині двоє чоловіків втопились, ще одного зниклого у воді шукають рятувальники

Два смертельних випадки на воді зафіксовано 8 липня на території Тернопільської області.

Близько 9 ранку у Тернопільському озері виявлено тіло 23-річного жителя міста Ланівці. У селі Іква Кременецького району знайдено утопленим 60-річного жителя райцентру.

Також станом на 11 годину 9 липня тривають пошуки 25-річного жителя Тернополя, який ймовірно потонув у місцевому озері. За попередніми даними, хлопець, катаючись на катамарані, порушив правила безпеки та здійснив стрибок у воду.

Як повідомляють у Відділі комунікації поліції, загалом з початку 2022 року на водоймах Тернопільської області загинули 18 людей, з них 3 неповнолітніх.