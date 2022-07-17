Тернопіль отримав мікроавтобус, медикаменти та тактичне спорядження від партнерів з Чехії

dopmoga z chehii 16 07 2022Генеральний консул Чеської Республіки у Львові Давід Нови у складі делегації з чеського міста Край Височина 16 липня завітав до Тернополя. Іноземні партнери передали для нашого міста мікроавтобус, гуманітарну допомогу медичного спрямування, тактичне спорядження та одяг для військових.

«Радо вітаємо наших гостей у Тернополі та щиро дякуємо уряду Чехії за постійну підтримку під час російсько-української війни. Вдячність пану послу, консульству за допомогу та підтримку, яку ми відчуваємо від початку військових дій, – зазначає міський голова Сергій Надал. – Для нас надзвичайно важливо відчувати підтримку іноземних партнерів, адже таким чином ви маєте можливість розповісти усьому світові, що насправді відбувається у нашій країні. Приємно, що ми сьогодні отримуємо нових друзів-партнерів з чеської землі та з якими ми зможемо розпочати більш плідну співпрацю».

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Додамо, що уже найближчим часом автомобіль та благодійну допомогу передадуть на потреби наших захисників на передовій.

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