Кременецькі рятувальники врятували киянина

Дорожньо-транспортна пригода з потерпілими трапилася 16 липня в Кременці. За попередньою інформацією, близько 16:00 водій автомобіля KIA SOUL не врахував дорожньої ситуації при виїзді із другорядної дороги на головну, та допустив зіткнення з VOLKSWAGEN TOURAN.

Рятувальниками здійснено від’єднання АКБ із пошкоджених автомобілів та розтиснуто двері автомобіля «Kia Soul», врятовано водія, жителя м. Київ, 1969 року народження Кермувальника KIA в результаті удару із тілесними ушкодженнями госпіталізували в анестезіологічне відділення. У водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Даний факт слідчі внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань згідно зі статтею 286 ККУ. Триває слідство.