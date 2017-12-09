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Попередження про погіршення погодних умов
Вдень, 10 грудня у Тернопільській області очікується погіршення погодних умов, що супроводжуватиметься налипанням мокрого снігу, ожеледдю та ожеледицею на дорогах, попереджають в Українському Гідрометцентрі.
Управління ДСНС України у Тернопільській області застерігає: «Шановні водії, будьте максимально обережними за кермом, обов’язково враховуйте погодні та дорожні умови, дотримуйтесь безпечного інтервалу та дистанції, не перевищуйте швидкість, уникайте ризикованих маневрів! За можливістю, утримайтеся від подорожей на далекі відстані. Користуйтесь ременями безпеки. Застосовуйте безпечні методи керування транспортними засобами. Тим водіям, що не мають достатніх навичок керування, радимо утримуватись від поїздок під час негоди».
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