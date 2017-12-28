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Двоє військових з Тернопільщини понад два роки провели у полоні
Двоє військовослужбовців з Тернопільщини Олексій Кодьман та Василь Гулька повертаються додому після понад двох років полону.
27 грудня їх як і понад 70 військовополонених відпустили на волю. Про звільнення наших земляків повідомляє прес-служба облдержадміністрації. За їхньою інформацією, Олексій Кодьман та Василь Гулька потрапили в полон у листопаді 2015-го під час виконання бойового завдання. Весь цей час тривали перемовини щодо їх звільнення і лише тепер за формулою 74 на 306 наших бійців відпустили. Серед них 16 перебували в полоні луганських бойовиків, ще 58 – у полоні донецьких.
Зустрічали у Києві українських бранців представники влади, волонтери, ряд військовослужбовців, родини полонених.
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