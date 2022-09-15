Маріупольський центр вже є у Тернополі

Міський голова Сергій Надал особисто привітав мера Маріуполя Вадима Бойченка з відкриттям центу у Тернополі та подарував працівникам центру гігабітний wi-fi роутер і маршрутизатор . «Сьогодні ви показуєте приклад усім іншим містам, як дбати про своїх людей.

Для тернополян Маріуполь асоціюється з незламністю та героїзмом. Однак ми всі добре розуміємо, що маріупольці, які зараз проживають у нашому місті, втратили практично все і рятували свої сім’ї від війни, у важких обставинах виїжджали з-під бомбардувань. Дуже добре, що у цьому осередку працюють самі жителі Маріуполя, адже лише вони найкраще зрозуміють одне одного та подарують відчуття дому, - відзначає Сергій Надал. - Ми всіляко буде допомагати вам соціалізуватися у Тернополі, щоб кожен маріуполець тут мав можливість знайти роботу, діти почували себе в безпеці та відвідували заклади дошкільної освіти і школи. Дякую міжнародним донорам за допомогу і сприяння у відкритті цього центру. Бажаю усім нам якомога швидшої перемоги, після настання якої ми активно будемо відбудовувати Маріуполь та всі інші міста, які постраждали від російської навали». Відвідуючи даний центр підтримки, маріупольці, котрі знайшли прихисток у Тернополі, зможуть отримати первинний медичний огляд, гуманітарну, психологічну, юридичну, соціальну допомогу. Працює також ігрова кімната для маленьких українців. У Тернополі центр «ЯМаріуполь» працює з 08:00 по 18:00 год. вихідний- неділя. Отримати додаткову інформацію можна у контакт-центрі за телефонами: +38(050) 345-15-55, +38(067) 345 -15-55. Дзвінки приймаються з 08:00 до 17:00 год.