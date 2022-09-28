Потяг збив на смерть жінку, а на школяра наїхав автомобіль

На Чортківщині не розминулися два автомобіля, у Тернополі потяг смертельно травмував жінку, а біля однієї зі шкіл під колеса іномарки потрапила дитина - усе це наслідки аварій, які трапилися впродовж вівторка, 27 вересня.

Повідомлення про травмованого хлопчика надійшло близько 10:00 від медика бригади екстреної допомоги. Жінка розповіла, що виїжджали на виклик до дев'ятирічного школяра. Малолітній потрапив під колеса автомобіля Volkswagen Polo. На місце ДТП виїжджали поліцейські. За попередньою інформацією, учень переходив дорогу біля школи, але за межами пішохідного переходу. Потерпілого доправили до лікарні, а у водійки взяли кров для перевірки на вміст алкоголю. Того ж дня біля 11:30 вантажний електропоїзд "Львів-Жмеринка" на перегоні Тернопіль - В.Бірки збив жінку. За словами машиніста, потерпіла вийшла на залізничну колію, а на сигнали не реагувала. Врятувати 66-річну жительку Зборова не вдалося. Вона загинула на місці події. На автодорозі Касперівці - Новосілка, між селами Касперівці-Голігради, не розминулися автомобілі ВАЗ 2101 та Volkswagen Bora. В результаті удару з тілесними ушкодженнями до лікарні госпіталізували кермувальника ВАЗу. По всіх аваріях триває перевірка.