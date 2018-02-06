Сталося неймовірне «диво»: радник Авакова з Тернопільщини прославляє поліцію, відчуваючи при цьому і радість, і сором (фотофакт)

Михайло Апстол, фермер з Терпільщини, екс-нардеп від партії Тимошенко, діючий радник Авакова, написав у соцмережі: «Сьогодні, вперше за час створення патрульної поліції, мене зупинили, в Дубненському районі.

За порушення, незначне, звичайно, але було. Я теж, як і більшість водіїв, був психологічно не готовий їздити в населених пунктах із швидкістю 50 км. за годину. Але це єдиний шлях суттєво зменшити аварійність в населених пунктах. Отже, я перевищив швидкість, небагато, але... Звичайно, я не представлявся , я як водій просто просився..., хоча, якщо б вони написали протокол, то із задоволенням заплатив. Напевне ,патрульні вважали, що це дрібне порушення, то обійшовся усним попередженням. Як раднику Міністра МВС Арсена Авакова мені соромно за себе, як просто водій, я гордий за нашу нову патрульну поліцію, за їх тактовність, відношення до роботи, психологічну рівновагу і просто людяність. Я просто висловлюю їм подяку за службу .

PS: Це написав всім тим, хто за проплачені тексти постійно волає, що все пропало, нічого не змінилося, реформи не відбулися. Собака гавкає, а караван іде!!!»

А коментарі під постом цього «славлення» говорять самі за себе....

Від редакції: Іноді, читаючи в соціальній мережі Фейсбук пости шановного радника, складається враження, що чоловік «літає десь у хмарах». І якщо думки про проблеми землі і сільського господарства, до якого пан Апостол дотичний практично все своє свідоме життя, сприймаються конструктивно і адекватно,- то висловлювання на інші загальнодержавні проблеми часом викликають посмішку. На жаль мусимо вкотре констатувати, що у владу не просто йдуть, а нахабно лізуть некомпетентні люди: аграрії та історики займаються юриспруденцією, медики та освітяни економікою, люди без вищої профільної освіти займають вищі державні посади в країні. Зате всі ,як один, навчилися «корчити розумні міни» і надувати щоки, щоб підтвердити особливу важливість своєї персони у загальнодержавній ієрархії впливових чиновників. При цьому забули відому істину, що розумна міна-це ще не ознака наявності розуму. Тому, за словами Леоніда Кравчука, і маємо в державі те, що маємо.