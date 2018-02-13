У Тернопільському районі потяг протаранив легковий автомобіль

У Тернопільському районі на перехресті потяг протаранив легківку.

Багато автомобілів, більше сотні переляканих пасажирів, побите авто – наслідки дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася 12 лютого близько 21:00, потяг №134 сполучення Івано-Франківськ-Миколаїв врізався в легковий автомобіль, повідомляють у поліції.

На щастя, обійшлося без жертв, водій з дружиною встигли вискочити з транспорту.

За словами Віктора Волощука, начальника Тернопільського відділення поліції, на місце події виїжджала група реагування патрульної поліції. За попередньою інформацією, водій автомобіля Daewoo Lanos на момент аварії перебував у стані алкогольного сп'яніння. У його крові виявили 1,2 проміле алкоголю.

Як стало відомо, ще близько 20 години до поліції зателефонували невідомі і повідомили, що на автозаправці в селі Біла водій Daewoo Lanosа п'яний водій.

Проте прибувши на місце виклику патрульні не побачили, ні автомобіля, ні порушника. За годину в чергову частину надійшло уже повідомлення про аварію на залізничній колії.

Кермувальник Daewoo Lanosа стверджує, що коли він під'їхав до переїзду, то шлагбаум був піднятий, а сигнальні вогні не працювали. Тому він продовжив рух. Проте в якийсь момент у транспорті зламалася ходова частина, його занесло і авто заглохло на самому переїзді.

В цей час наближався пасажирський потяг, аварії було не уникнути, тому водій і його дружина вискочили з транспорту. Хоча потяг почав гальмувати заздалегідь, проте зупинитися не встиг і протягнув Daewoo Lanos близько сімдесяти метрів. ДТП паралізувала на кілька годин рух на колії.

Працівники поліції перевіряють слова водія, а також опитали свідків.