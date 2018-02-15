Із Микулинецького кладовища вандали крали бронзові портрети

Із Микулинецького кладовища вандали викрали бронзові портрети з надмогильних плит, різні вироби та предмети з кольорових металів. З надгробку молодої дівчини вандали зняли метеликів, жайворонка та пензлики з квітами, вартість яких понад вісім тисяч гривень.

За словами Степана Яцуха, заступника начальника ГУНП в Тернопільській області, перші заяви від жителів Тернополя про пошкодження плит до поліції надійшли ще на початку лютого.

За деякий час поціновувачі кольорових металів повернулися на місце злочину, оперативники спіймали їх «на гарячому».

Як з’ясувалося у ході перевірки, викрадачі – двоє місцевих жителів, 1986 та 1982 років народження. Вони неодноразово потрапляли в поле зору правоохоронців. Один з них 15 років відбував покарання у місцях позбавлення волі за розбої та крадіжки. Інший також судимий за майнові злочини.

У чоловіків вилучили знаряддя, з яким вони ходили на промисел – це фігурна викрутка та невеличка сокирка. Окрім цього в підозрюваних було три портрети з пам’ятників. Решту викрадених речей вони продали невідомим.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною першою статті 297 ККУ – наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого.

Слідчі звертаються до мешканців міста та області, дзвонити, якщо на могилах рідних та друзях вм виявили пошкодження могил чи відсутність предметів з кольорових металів. Номери телефонів: 27-11-70, 27-12-58, (097) 110 99 32 або 102.