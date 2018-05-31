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Матір знайшла в струмку тіло свого сина

ytoplennia 33Трагедія сталася в селі Перепельники Зборівського району. У струмку річки Серет мама виявила тіло свого 7-річного сина.

Ймовірна причина смерті – утоплення, зазначають в обласному Управлінні ДСНС.

Рятувальники застерігають:  громадяни, не наражайте на небезпеку та непотрібний ризик власне життя та здоров’я! Відпочиваючи поблизу водойм, неухильно дотримуйтесь елементарних правил, які дозволять вберегти життя та здоров’я: не купайтеся у невідомих вам та невизначених для цього місцях, не залишайте маленьких дітей без нагляду поблизу місць з підвищеним рівнем небезпеки, не дозволяйте дітям купатися без нагляду дорослих, не заходьте у воду в нетверезому стані! Пам’ятайте, ваша необережність та необачність може призвести до незворотних та трагічних наслідків.

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Новини тернополян

Козівських безробітних вчили ефективному веденню сільського господарства
П'ятниця, 18 травня 2018
Thumbnail У Козівському районному центрі зайнятості відбувся навчальний семінар для жителів села "Ефективне ведення сільського господарства" за участю в.о. обов’язків начальника відділу агропромислового розвитку Козівської районної...
Благодійний Фонд MagneticOne.Org запрошує долучитися до проекту "Переклад онлайн курсів"
Субота, 12 травня 2018
Thumbnail Команда Благодійного Фонду “MagneticOne.Org” нагородила волонтерів-перекладачів, які долучилися до проекту “Переклад онлайн курсів”.
Смачна та корисна подорож до «Молокії»
Середа, 02 травня 2018
Thumbnail Впродовж двох днів (26 та 27 квітня 2018 року) ПрАТ «Тернопільський Молокозавод» («Молокія») гостинно відкрив свої двері та надав можливість Тернопільському міськрайонному центру зайнятості провести...
Зберегти здоров’я потерпілим на виробництві допоможе Фонд соціального страхування України
Четвер, 12 квітня 2018
Thumbnail Одним із основних завдань, яке ставить перед собою Фонд соціального страхування України, є надання допомоги потерпілим на виробництві та особам, які тимчасово втратили працездатність.
Чортків: профорієнтація у реабілітаційному центрі
Четвер, 05 квітня 2018
Thumbnail Служба зайнятості, як державна соціальна установа, постійно тримає в полі зору такі категорії населення, як діти з обмеженими можливостями, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування,...
Тернополянки вибороли призові місця на міжнародному турнірі з вільної боротьби
Четвер, 05 квітня 2018
Thumbnail Тернополянки Катерина та Вероніка Кондратенко вибороли призові місця на міжнародному турнірі з вільної та жіночої боротьби, що проходив у місті Ковелі, Волинської області.
Гусятинчани вчилися ефективному веденню сільського господарства
Четвер, 29 березня 2018
Thumbnail У Гусятинському районному центрі зайнятості року відбувся навчальний семінар на тему: «Ефективне ведення сільського господарства». У заході взяли участь 14 осіб, серед яких ті, хто цікавиться...
Тернопільський клуб «Час Z» приїхав у школу-ліцей
Понеділок, 05 березня 2018
Thumbnail Для учнів 9-10 класу Тернопільської школи-ліцею № 13 фахівці Тернопільського міськрайонного центру зайнятості провели виїзне засідання клубу «Час Z» на тему: «Подорож у професійне майбутнє».
Від хаосу до порядку: як впорядкувати розміщення вивісок у Тернополі? (Публічна консультація)
Понеділок, 05 березня 2018
Thumbnail 6 березня о 15.00 у приміщенні Тернопільської міської ради (вул. Листопадова, 5, сесійна зала) відбудеться публічна консультація щодо змін правил встановлення вивісок.