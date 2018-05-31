Матір знайшла в струмку тіло свого сина

Трагедія сталася в селі Перепельники Зборівського району. У струмку річки Серет мама виявила тіло свого 7-річного сина.

Ймовірна причина смерті – утоплення, зазначають в обласному Управлінні ДСНС.

Рятувальники застерігають: громадяни, не наражайте на небезпеку та непотрібний ризик власне життя та здоров’я! Відпочиваючи поблизу водойм, неухильно дотримуйтесь елементарних правил, які дозволять вберегти життя та здоров’я: не купайтеся у невідомих вам та невизначених для цього місцях, не залишайте маленьких дітей без нагляду поблизу місць з підвищеним рівнем небезпеки, не дозволяйте дітям купатися без нагляду дорослих, не заходьте у воду в нетверезому стані! Пам’ятайте, ваша необережність та необачність може призвести до незворотних та трагічних наслідків.