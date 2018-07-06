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На Тернопільщині засудили двох бойовиків ЛНР

lnr 1Тернопільським міськрайонним судом винесено обвинувальні вироки двом жителям Луганської області - учасникам терористичної організації та призначено покарання у виді 14 та 15 років позбавлення волі.

Обвинувачем доведено у суді, що 42-річний житель Луганщини з червня 2014 р. по жовтень 2016 року брав активну участь у діяльності терористичної організації «ЛНР» у складі однієї з терористичних груп, пише прес-служба прокуратури Тернопільської області.

Зокрема, встановлено його причетність до обстрілів із систем залпового вогню БМ-21 «Град» позицій сил та засобів АТО у місті Дебальцеве Донецької області, а також уздовж лінії розмежування на Луганському напрямку.

Водночас інший учасник цієї ж терористичної групи, займаючи посаду начальника штабу та згідно функціональних обов’язків будучи відповідальним за бойову та мобілізаційну готовність, перевірку наявності й стану озброєння, майна у підпорядкованих йому терористів підшуковував та набирав нових членів терористичної групи для подальшої їх участі в збройному спротиві військовослужбовцям Збройних Сил України на території Донецької та Луганської областей.

Завдяки чіткій позиції державного обвинувачення, яке підтримувала прокуратура Тернопільської області, суд визнав винними мешканців м. Дебальцеве Донецької області та Щастя Луганської області у інкримінованих їм злочинах за ч.1 ст.258 КК України (участь у терористичній організації). У зв’язку з тим, що злочинці перебувають на тимчасово непідконтрольній українській владі території, їх засуджено заочно до покарання у виді відповідно 15 та 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна кожному.

Початок строку відбування покарання обчислюватиметься з дня їх затримання.

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