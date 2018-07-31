На Дружбі водій іномарки наїхав на 6-річного хлопчика

У Тернополі на вулиці Степана Будного водій Nissan X-Trail наїхав на 6-річного хлопчика.

ДТП сталося 30 липня о 19-ій годині у дворі будинку. Дитину забрала швидка. За попередніми даними, у нього забійна поверхнева рана правої стопи та садна правого плечового поясу та голови.

Автомобіль поміщено на арешт майданчик. Усі деталі аварії з’ясовуються.

Звернемо увагу, що за 7 місяців патрульні поліцейські зафіксували 21 ДТП за участі дітей. Зокрема серед них 15 – з потерпілими, травми отримали 16 осіб, загинула 1 дитина. Частина таких ДТП – коли дітей збивали на пішохідних переходах. Інша – коли діти перебігали дорогу у невстановленому місці.

Патрульні закликають батьків нагадувати дітям про правила дорожнього руху та дбати про їх безпеку на дорозі!