На Тернопільщині перевернувся великогабаритний автобус

28 березня тернопільські рятувальники брали участь у ліквідації дорожньо-транспортної пригоди, що трапилась на трасі М-30 на межі Тернопільської та Хмельницької областей.
За інформацією заявника на об’їзній поблизу сел. Підволочиськ перевернувся автобус «Neoplan». За попередньою інформацією, в автобусі перебували 2 водії та 25 пасажирів, з них 2 дитини. Внаслідок ДТП – травмовано 6 осіб, з них 2 врятовано нашими підрозділами. Обставини виникнення ДТП встановлюються. Подія перебуває на контролі Головного управління ДСНС України у Хмельницькій області.