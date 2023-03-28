На Тернопільщині перевернувся великогабаритний автобус

Суспільство Муніципальний Галицький камерний оркестр відіграє благодійний концерт Запрошуємо усіх шанувальників джазу та небайдужих до музики тернополян й гостей міста відвідати джазовий... Більше ...

Суспільство У Тернопільській області оновили час комендантської години На Тернопільщині скоротили комендантську годину. З 1 квітня вона триватиме від 00:00 по 05:00. Таке рішення... Більше ...

Культура Тернопільському стендапу виповнюється шість років Лише сильна нація може сміятися у часи війни. Нам всім потрібна розрядка у такий непростий період, адже гумор... Більше ...

Суспільство У Тернополі судитимуть молоду сутенерку Слідчі Головного управління Національної поліції Тернопільської області скерували до суду обвинувальний... Більше ...

Суспільство Чортківські прокурори відстоюють права дітей З метою захисту прав дітей Чортківська окружна прокуратура пред'явила позов до суду в інтересах держави до... Більше ...

Суспільство Біля ринку горів автомобіль 29 березня о 08:15 у місті Тернопіль по улиці Торговиця виникла пожежа легкового автомобіля «Citroen Jumpy».... Більше ...

Суспільство Правоохоронці затримали молодика при продажі сильнодіючих речовин Незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут сильнодійних лікарських засобів та... Більше ...