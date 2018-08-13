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З міської казни оплачуватимуть навчання студентів, які планують працювати в комунальних установах Тернополя10-08-2018
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На дорозі Тернопіль-Івано Франківськ ДТП зі смертельними наслідками
Смертельна аварія трапилася, сьогодні, 13 серпня, поблизу села Звенигород Бучацького району. На дорозі Тернопіль-Івано Франківськ не розминулися два автомобілі.
За попередніми даними правоохоронців водій авто «Renault Duster» не впорався з керуванням та, виїхавши на зустрічну смугу, зіткнувся з іномаркою «Skoda Superb».
Кермувальник «Renault» загинув на місці пригоди. Ще одного пасажира та сім’ю з двома дітьми з Миколаївщини, які перебували в іншому автомобілі, госпіталізовано до Бучацької районної лікарні. Їх стан важкий, але стабільний.
Автомобілі доправлено на арештмайданчик. Слідчі встановлюють детальні обставини аварії, повідомляють у поліції.
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Новини тернополян
Презентація ТОВ "АПБ Топаз"
Понеділок, 13 серпня 2018
Понеділок, 13 серпня 2018
10 серпня 2018р. сектором рекрутингу Тернопільського міськрайонного центру зайнятості було проведено презентацію ТОВ "АПБ Топаз", куди були запрошені 6 осіб.
Стартував онлайн-курс з недискримінаційного підходу у навчанні
Середа, 01 серпня 2018
Середа, 01 серпня 2018
В Тернополі відбувся турнір з пляжного волейболу
Вівторок, 31 липня 2018
Вівторок, 31 липня 2018
На пляжі «Циганка» Тернопільський міський центр фізичного здоров’я населення організував відкритий турнір з пляжного волейболу, у якому взяли участь 4 команди.
Міні-ярмарок вакансій для бажаючих працювати менеджерами
Понеділок, 30 липня 2018
Понеділок, 30 липня 2018
В приміщенні Тернопільського міськрайонного центру зайнятості фахівці сектору рекрутингу провели міні-ярмарок вакансій для ФОП Бучний Іван Володимирович та ТОВ «Компаньйон фінанс».
В Тернополі організовують недільну школу здорового харчування
Понеділок, 30 липня 2018
Понеділок, 30 липня 2018
Фітнес клуб “Endorfine” запрошує усіх , хто хоче знати секрети правильного харчування у недільну школу. Ви отримаєте відповіді на питання: 1) що і коли їсти; 2) як їсти і худнути; 3) ідеальний...
Що робити, щоб емоції допомагали, а не заважали?
Понеділок, 23 липня 2018
Понеділок, 23 липня 2018
Ми всі різні: у нас різні вподобання, ми різні за віком, сімейним станом тощо. Але нас об’єднує те, що всі ми люди емоційні. Що ж робити, щоб емоції були нашими союзниками у житті.
У Кременці з’явиться кінотеатр на один день
Субота, 21 липня 2018
Субота, 21 липня 2018
Усіх містян запрошують на ексклюзивний кінопоказ фільму «HUMAN» французького режисера Янна Артюса-Бертрана, який відбудеться у неділю 22 липня у Будинку культури.
Міні-ярмарок вакансій з ТОВ “Тернопільський м'ясокомбінат” та ПРАТ “Тернопільавто”
Середа, 11 липня 2018
Середа, 11 липня 2018
Тернопільський міськрайонний центр зайнятості провів міні-ярмарок вакансій на замовлення ТОВ “Тернопільський м'ясокомбінат” та ПРАТ “Тернопільавто”.
В тернопільській бібліотеці безкоштовно навчають іноземних мов
Неділя, 08 липня 2018
Неділя, 08 липня 2018
Хочеш вивчити або вдосконалити свої знання з іноземної мови? Тоді приходь на заняття у Тернопільську обласну бібліотеку для молоді.