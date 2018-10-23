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Бійка біля бару Абриколь закінчилася різаниною

biika TernЗ порізами голови та рук до медиків звернулися двоє тернополян.

Конфлікт виник між двома компаніями, які відпочивали в барі Абриколь.

Молодики були напідпитку, сварка розпочалася з нічого.

Як встановили поліцейські, хлопці спочатку побилися, та в якийсь момент один з них пішов до припаркованої неподалік автівки, вийняв звідти ніж і накинувся на інших. Зловмисники втекли на автівці «Мазда» синього кольору литовської реєстрації.

37-річний житель обласного центру з множинними різаними ранами голови та руки був госпіталізований до медичного закладу. Його 27-річний товариш отримав порізи руки та закриту черепно-мозкову травму і струс головного мозку. Після надання медичної допомоги його відпустили.

Нападників вже вдалося встановити. Зловмисниками виявилися двоє 30-річних  жителів обласного центру.

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