Тернопільська активістка Ірина Яремчук: про міський транспорт і наш менталітет

Ціни на проїзд необґрунтовано підвищили.

Нема чіткої калькуляції-розрахунку вартості.

Нова ціна на проїзд вища за ціну в більшості містах України і є на рівні з Києвом, і це при майже найнижчому в Україні рівні доходів тернополян.

Начальник управління транспорту за неофіційною інформацією має власні маршрути по місту і безпосередньо зацікавлений у збільшенні вартості.

Насправді перевізники не можуть ставити ультиматуми щодо розцінок міській раді, оскільки 40% транспорту на ринку в управлінні комунальних підприємств.

Я дуже радію, що стільки людей вийшло на Театральний майдан, щоб висловити конкретні вимоги до влади.

P.S. Єдине, що не дає мені спокою - це те, що люди готові виступити лише тоді, коли проблема прямо б'є по них особисто.

І я задаю собі запитання: чому коли ми говоримо про те, що в тернополян вкрали 22 гектари парків (!!!!!), то люди не вважають це своєю проблемою, хоча шкода від цього стратегічно набагато більша, ніж підвищення ціни на будь-які послуги.

І лише коли мова зайшла про фінанси, всі проснулись...

Маю надію, що це лише початок, і ми кожного дня будемо ставати свідомішими!

А перед виборами не втратимо пам'ять і будемо добре думати кого обирати на служіння громаді!