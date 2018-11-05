Тернопільська активістка Ірина Яремчук: про міський транспорт і наш менталітет
Ціни на проїзд необґрунтовано підвищили.
Нема чіткої калькуляції-розрахунку вартості.
Нова ціна на проїзд вища за ціну в більшості містах України і є на рівні з Києвом, і це при майже найнижчому в Україні рівні доходів тернополян.
Начальник управління транспорту за неофіційною інформацією має власні маршрути по місту і безпосередньо зацікавлений у збільшенні вартості.
Насправді перевізники не можуть ставити ультиматуми щодо розцінок міській раді, оскільки 40% транспорту на ринку в управлінні комунальних підприємств.
Я дуже радію, що стільки людей вийшло на Театральний майдан, щоб висловити конкретні вимоги до влади.
P.S. Єдине, що не дає мені спокою - це те, що люди готові виступити лише тоді, коли проблема прямо б'є по них особисто.
І я задаю собі запитання: чому коли ми говоримо про те, що в тернополян вкрали 22 гектари парків (!!!!!), то люди не вважають це своєю проблемою, хоча шкода від цього стратегічно набагато більша, ніж підвищення ціни на будь-які послуги.
І лише коли мова зайшла про фінанси, всі проснулись...
Маю надію, що це лише початок, і ми кожного дня будемо ставати свідомішими!
А перед виборами не втратимо пам'ять і будемо добре думати кого обирати на служіння громаді!
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