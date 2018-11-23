Останні новини

Школяр у класі розпилив газовий балончик: двоє дітей у лікарні

balonchyk 88Школяр з Шумщини у класі розпилив газовий балончик: двоє дітей у лікарні.

Учень десятого класу під час перерви бризнув із перцевого аерозольного балончика.

Оперативно виїхавши на місце події, поліцейські з’ясували, що розпилення перцевого газу сталося в кабінеті фізики. Причетний до хуліганства – житель села Боложівка. Хлопець навчається в десятому класі. Однокласники і педагоги позитивно відгукуються про хлопця.

Зі слів старшокласника,  аерозольний балончик «Перець-4», - це подарунок, який він зробив собі на день народження. Товар придбав в мережі й про наслідки не підозрював.

Двох учнів, 2006 та 2007 років народження, госпіталізовано в лікарню з алергічною  реакцією на розпилену речовину.

Після випадку школярів було евакуйовано, проводилося провітрювання приміщень.

Погода
Погода у Тернополі
Погода у Києві

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на sinoptik.ua у Донецьку

Новини тернополян

Жіночий Клуб «Гармонія» завітав у об'єднану територіальну громаду
П'ятниця, 23 листопада 2018
Thumbnail Жіночий Клуб «Гармонія» завітав до Байковецької об'єднаної територіальної громади. Виїзне засідання жіночого клубу «Гармонія» Тернопільського міськрайонного центру зайнятості відбулось 22 листопада.
Тернопільських школярів запрошують на фінал фестивалю «Дитяча легка атлетика за програмою IAAF»
Середа, 21 листопада 2018
Thumbnail 22 листопада в залі ігрових видів спорту ТНПУ ім. В. Гнатюка відбудуться фінальні змагання фестивалю «Дитяча легка атлетика IAAF». Початок змагань о 14.30 год.  Шість найсильніших тернопільських команд...
Акція «Сопричастя» до 85-х роковин Голодомору 1932-1933 рр.
Понеділок, 19 листопада 2018
Thumbnail Членство Спілки Української Молоді в Україні ініціює проведення акції «Сопричастя» на знак духовної єдності з тими поколіннями українців, які постраждали в часи Голодомору та терору.
У тернополян, які зібрали акцію протесту проти Тимошенко, відібрали плакати
Середа, 14 листопада 2018
Thumbnail «Юля Геть!», «Бабусі Юлі пора на пенсію» - із такими плакатами влаштували акцію тернополяни у день приїзду Юлії Тимошенко. Так званий «Новий курс» Тимошенко тернополяни назвали дорогою в рабство, а саму Юлю - ставлеником Кремля.
Вакантні посади та вільні робочі місця у Тернополі
Середа, 14 листопада 2018
Thumbnail Станом на 1 листопада 2018 року від 483 підприємств, що здійснюють діяльність на території м. Тернополя у Тернопільський міськрайонний центр зайнятості надійшла інформація про наявність 1579...
На Тернопільщині для молоді організовують «Бандерівську школу»
Субота, 03 листопада 2018
Thumbnail На Тернопільщині проведуть національно-патріотичний табір-семінар для молоді «Бандерівська школа».
Соціальна програма Scholarship: отримай оплату за весь рік навчання у ВНЗ
Середа, 31 жовтня 2018
Thumbnail Абітурієнтів та студентів Тернополя запрошують прийняти участь у соціальній програмі Scholarship. Головний приз - грант (стипендія) у розмірі 35.300 грн. на сплату року навчання в українському ВНЗ. Ця...
На Тернопільщині медсестри мають шанс отримати ваучер на навчання
П'ятниця, 19 жовтня 2018
Thumbnail Заступник директора Чортківської районної філії Тернопільського обласного центру зайнятості Люся Совінська та начальник відділу активної підтримки безробітних Тетяна Сусла взяли участь у зустрічі...
Мін’юст розпочинає опитування жителів сільської місцевості щодо доступу до нотаріальних послуг
П'ятниця, 19 жовтня 2018
Thumbnail Міністерство юстиції України хоче зробити послуги для людей більш якісними та наблизити їх до кожного громадянина. Для цього ми розпочинаємо опитування жителів сіл, селищ, селищ міського типу, міст...