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Школяр у класі розпилив газовий балончик: двоє дітей у лікарні
Школяр з Шумщини у класі розпилив газовий балончик: двоє дітей у лікарні.
Учень десятого класу під час перерви бризнув із перцевого аерозольного балончика.
Оперативно виїхавши на місце події, поліцейські з’ясували, що розпилення перцевого газу сталося в кабінеті фізики. Причетний до хуліганства – житель села Боложівка. Хлопець навчається в десятому класі. Однокласники і педагоги позитивно відгукуються про хлопця.
Зі слів старшокласника, аерозольний балончик «Перець-4», - це подарунок, який він зробив собі на день народження. Товар придбав в мережі й про наслідки не підозрював.
Двох учнів, 2006 та 2007 років народження, госпіталізовано в лікарню з алергічною реакцією на розпилену речовину.
Після випадку школярів було евакуйовано, проводилося провітрювання приміщень.
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