На Кременеччині легковий автомобіль врізався у фуру

19 грудня на Кременеччині, неподалік села Білокриниця, легковий автомобіль зіткнувся з фурою, є постраждалі.

За попередньою інформацією "Досьє102", близько 6:28 водій автомобіля Citroen C4 виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з вантажним транспортним засобом DAF CF 95.

На момент аварії у вантажівці перебував лише один водій. Чоловік не постраждав. Проте кермувальника та двох пасажирів легківки доправили до лікарні. У водія перелом гомілки. У його родичів забої, садна та гематоми.

Попередньо водії тверезі. Триває слідство.