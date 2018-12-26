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Шукають водія, який збивши на смерть людину, навіть не зупинився
Збивши 86-річна пенсіонерку, водій навіть не зупинився. Дорожньо-транспортна пригода сталася 23 грудня в селищі Мельниця-Подільська Борщівського району.
Жінка померла на місці події.
У ході проведення оперативно-розшукових заходів, поліцейські встановили, що до вчинення дорожньо-транспортної пригоди причетний 25-річний житель селища. Як з’ясувалося, молодик того дня святкував в одному з барів день народження. Не зважаючи, що вживав алкоголь, сів за кермо транспортного засобу.
Поліцейські звертаються до всіх, хто знає про місце знаходження 25-річного жителя селища Мельниця-Подільська чи його автівки марки Ауді-А-6 сірого кольору (на фото), повідомити до чергової частини відділення (03541) 2-12-45, 0968967739 або 102.
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